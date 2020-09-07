Şam'da bulunan Rus heyetler, iki ülke ilişkileri ve farklı alanlardaki işbirlikleriyle ilgili heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Bu ziyaret, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Suriye'yi sekiz yıldan beri ilk ziyaret edişi. Lavrov bu ülkeyi son olarak 2012'de ziyaret etmişti.