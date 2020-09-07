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    • 07.09.2020 20:59
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    • 07.09.2020 20:59
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    'tan 'ya övgü

    , Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Libya'daki gelişmeleri görüştü. Libya'daki gelişmelerin ele alındığı ikili görüşmede , İspanya'nın siyasi çözüm sürecine verdiği desteği övdü.

    Serrac'tan İspanya'ya övgü

    hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan , beraberindeki üst düzey heyetle birlikte ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Trablus'a gelen Laya'yı kabul etti.

    Serrac görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere işaret ederek, 'nın Libya hükümetine ve siyasi çözüm sürecine verdiği desteği övdü.

    Başbakan Serrac ayrıca, Libya'da yaşanan son gelişmeler ve siyasi çözüm sürecine dönük müdahalelerle ilgili bilgi verdi.

    İspanya'nın, Libya hükümetine ve Libyalı tarafların karşılıklı olarak ilan ettikleri e destek verdiğini belirten Laya ise, Serrac'ı İspanya'yı ziyarete davet etti.

    Serrac, davetinden ötürü İspanyol bakana teşekkür etti.

    LİBYA'DA ATEŞKES KARARI

    Libya ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

    Ateşkes kararı, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olmasını, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılmasını, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkmasını ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

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