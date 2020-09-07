



TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNDE

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.



