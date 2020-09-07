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    • 08.09.2020 01:07
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    ’in a gönderdiği 4B uydusunun iticileri kasabaya düştü!

    ’in bugün a gönderdiği 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. da şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

    Çin'in bugün uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı.

    Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.

    Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir dumanın yükseldiğini duyurdu. Kazada şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.
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    Haberler Dünya Çin’in uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticileri kasabaya düştü!
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