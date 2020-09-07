Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.