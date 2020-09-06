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    • Dünya
    • 07.09.2020 06:31
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    • 07.09.2020 06:31
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    Son dakika: 'tan dünyaya çağrısı: Uluslararası müdahaleyi gerektiriyor

    Son dakika haberine göre, 'deki Hareketi, hapishanelerinde tutuklu lilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma oranlarındaki artış uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığını açıkladı.

    Hamas'tan dünyaya İsrail çağrısı

    Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, işgal güçlerine ait hapishanelerde tutuklu bulunan li Hasan Şahade ve Selim İdris'in Kovid-19'a yakalanması cezaevi yönetiminin ihmalini yansıttığını belirtti.

    Esirlerin hayatlarının gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Kasım, "Bu durum uluslararası kurumların ciddi müdahalesini gerektirmektedir." dedi.

    Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti adı geçen tutukluların Kovid-19'a yakalandığı bilgisinin kendilerine iletildiğini, işgal güçlerinin hapishanelerde salgınla mücadeleye için gerekli icraatları yerine getirmediğini ve salgından korunma ve temizlik malzemelerinin Filistinli tutuklulara ulaştırılmasına engel olduğunu vurguladı.

    Heyette İstatistik Müdürü Abdunnasır Feravne, verdiği bilgide, Hapishaneler İdaresi tarafından kendisine hapishanelerde 20 Filistinlinin Kovid-19'a yakalandığının aktarıldığını kaydetti.

    Feravne, tutukluların sağlık durumlarının uluslararası bir tıbbi ekip tarafından tetkik edilmesini istedi.

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