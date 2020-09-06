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    • 06.09.2020 09:53
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    Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten "ne imzaladım ben" bakışı! Trump'ın açıklaması sırasında şoka girdi

    ABD'de ile arasında imzalanan normalleşme ve İsrail anlaşmaları sırasında Trump'ın açıklamaları sonrası Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in jest ve mimikleri gündeme oturdu.

    ABD'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Donald Trump'tan yeni bir dış politika hamlesi geldi.

    Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını sağlayan Trump, bu kez ile 2008'de tek taraflı ayrılıp bağımsızlık ilan eden arasındaki kronik krize el atarak bir taşla iki kuş vurdu.

    Sırbistan ile Kosova liderlerini Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayıp 'tarihi' diye nitelenen 'ekonomik normalleşme' anlaşması imzalatan Trump, iki ülkenin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını da sağladı.

    İmza töreninde konuşan Trump, "Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova da İsrail'i tanıyacak ve diplomatik ilişki kuracak" açıklamasını yaptı.

    Tam da bu sırada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hareketleri dikkat çekti.

    AÇIKLAMA SIRASINDA ŞOK GEÇİRDİ
    Vucic, Trump'ın Sırbistan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıkladığı an şaşkın bakışlarla sözleşmeyi gözden geçirdi.

    Sonrasında eliyle başını ovuşturan Vucic'in behsedilen maddeyi okumadığı açıkça hareketlerine yansıdı.

    Trump'ın açıklaması sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın hareketleri dikkat çekti.

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