Müsteşar, Covid-19'un yanı sıra çeşitli nedenlerinde ölüm oranlarını arttırması ile belgelerin bitmesine neden olduğunu aktarırken, belgelerin öncelikle Baja California ve Mexico City gibi eyaletlere gönderileceğini ifade etti.

Meksika'da toplam koronavirüs vaka sayısı 629 bin 409'a, toplam can kaybı ise 67 bin 326'ya ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise (WHO) geçen ay Meksika'yı az sayıda yapılan testler konusunda uyarmış, salgınının boyutunun ülkede tam olarak anlaşılamadığı konusunda endişeleri olduğunu ifade etmişti.