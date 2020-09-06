Mobil operatörlerden SoftBank ve KDDI, Kagoşima ve Okinawa'da yaşanan enerji kesintileri ve baz istasyonlarını bağlayan kabloların arızalanması sebebiyle iletişimin kesintiye uğradığını belirtti.

Japonya Hava Yolları ile All Nippon Airways (ANA) bölgede 300'den fazla uçak seferinin askıya alındığını, Kyuşu Demir Yolları ile Batı Japonya Demir Yolları, bazı noktalarda tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.