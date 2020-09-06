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    • 07.09.2020 01:32
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    Dışişleri Bakanı Jean-Yves 'dan 'ye küstah tehdit!

    'de planları suya düşen ve hüsrana uğrayan  yine 'yi hedef aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves 'nin diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile 'Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin' halihazırda konuşulduğunu ifade etti.

    Türkiye'ye küstah tehdit!

    'de planları suya düşen ve hüsrana uğrayan yine 'yi hedef aldı.

    "GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE OLACAK"
    Bölgede yaşanan gerilimde 'a destek veren Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves , Avrupa Konseyi toplantısında ana gündem maddesinin, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerilim olacağını söyledi ve Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin masaya yatırılacağını ifade etti.

    AKLINCA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'nin diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin" halihazırda konuşulduğunu aktardı.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini öne süren Le Drian, "Erdoğan elimizde birtakım seçenekler olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

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