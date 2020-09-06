DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin sözde yöneticileriyle bir araya geldi ve SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali ile ortak basın toplantısı düzenledi.

PKK'DAN ÖDÜL ALDI

"Sözcülük" görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi.

KAMERALAR KARŞISINDA AĞLADI

Caggins, veda konuşmasını yaptığı basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

GİDERKEN BİLE TERÖR GÜZELLEMESİ YAPTI

Terör örgütünün sözcüsü Bali, SDG olarak "değerli bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini ama samimi ve iyi bir dost kazandıklarını" söyledi. Caggins ise, SDG'nin "büyük bir güç" olduğunu ve DEAŞ ile mücadelede birlikte savaştıkları için mutlu olduğunu söyledi.

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEMİŞ

Caggins, görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.

Örgüte her türlü desteği veren ve arka çıkan ABD'li komutan daha önce de PKK'dan "dostluk plaketi" almıştı.