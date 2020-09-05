



"ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN ASKERİ POLİTİKALARINI BİR KEZ DAHA DOĞRULUYOR"

"Hakobyan barış çağrılarını unutup, tatbikat alanının çok uzağında olmayan Azeri sivil yerleşimlerinin varlığını görmezden gelerek, Ermeni kadınları, ellerinde silahlarla Dağlık Karabağ'ı savunmaya çağırıyor.

Tatbikat bölgesinden gelen fotoğraflar hem Paşinyan'ın devrimci diktatörlüğünü hem de Ermenistan'ın saldırgan askeri politikalarını bir kez daha doğruluyor."