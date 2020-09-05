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    • 05.09.2020 20:48
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    'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad 'ın başkenti Doha'ya gitti

    'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bu ülkede taraflar arasındaki müzakere sürecinin bir an önce başlatılması için çabaları ilerletmek adına 'ın başkenti Doha'ya gitti.

    ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Katar'a gitti

    yapılan açıklamada, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın dün Doha'ya gittiği belirtilerek "Halilzad, ABD'nin Afganistanlı taraflar arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılması çabalarını ilerletmek için bölgeyi ziyaret ediyor olacak." ifadesine yer verildi.

    Afgan halkının, çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde azaltılması ve savaşı bitirecek bir siyasi çözüm için hazır olduğunun altı çizilen açıklamada, "Afgan liderler, barış için bu tarihi fırsatı kaçırmamalılar. Tüm taraflar, söz konusu müzakerelerin başlamasının önündeki engelleri kaldırmak için önemli adımları atmalıdır. Şimdi işe koyulma zamanı." değerlendirmesinde bulunuldu.

    AFGANİSTAN'DA BARIŞ SÜRECİNİ BAŞLATAN ANLAŞMA
    "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan 'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

    Anlaşmaya, ABD adına Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

    Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

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