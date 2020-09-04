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    • 04.09.2020 14:23
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    • 04.09.2020 14:23
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    Son dakika: 'da 2 milyon varil taşıyan tanker yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... ’nın doğu kıyısında ' a ait Indian Oil Corp adlı tankerinde çıktı. 2 milyon varil petrol taşıdığı açıklanan tankerdeki 23 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

    2 milyon varil petrolle alev alev yandı

    açıklarında hareketli saatler yaşandı. Kuveyt'in Mina Al Ahmadi limanından 'ın Paradip limanına hareket eden New Diamond adlı Hindistan'a ait tankeri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarında alev almaya başladı. Sri Lankalı yetkililerden Ranjith Rajapaksa, kurtarma çalışmalarının başladığını ifade ederek, uçak ve 2 geminin bölgeye gönderildiğini kaydetti. Çıkan la ilgili olarak, gemide bulunan 23 mürettebattan birinin hayatını kaybettiği açıklandı.



    Tankerden petrol sızmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yangının nedeninin ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini dile getirdi.

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