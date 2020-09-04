Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 29 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da önlemler özerk yönetimlere göre farklılık gösterse de 6 yaşın üstündekilere maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye kuralı ülke genelinde uygulanıyor.

Ayrıca ülkede, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması, disko ve bar gibi eğlence yerlerinin kapatılması, 10 kişiden fazla toplanmama, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi gibi ek önlemler de alındı.