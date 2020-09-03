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    • 04.09.2020 03:30
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    'da silahlı saldırı: 17 ölü

    ülkelerinden 'da Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rijau bölgesinde, motosikletli silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Nijerya'da silahlı saldırı

    ülkelerinden 'da Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rijau bölgesinde, motosikletli silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Niger Eyaleti Polisi Bilgi ve Strateji Komiseri, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

    Öte yandan Niger Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydederek bölge halkının sakin kalmalarını çağrısında buldu.

    MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI
    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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