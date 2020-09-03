ABD ile Almanya arasında Rus doğalgazı gerginliği çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'li senatörlerin Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili Sassnitz limanı operatörüne yönelik yaptırım tehdidine kızdı. Merkel, "Alman federal hükümeti, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımını tamamlama niyetinde" ifadesini kullandı.
ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.
Rusya lideri Vladimir Putin de projenin tamamlanması için Gazprom'un görev alacağını bildirmişti.
Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından iki boru hattıyla yapılacak Kuzey Akım- 2 ile yıllık 55 milyar metreküp doğalgaz taşınacak.
ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.
Rusya lideri Vladimir Putin de projenin tamamlanması için Gazprom'un görev alacağını bildirmişti.
Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından iki boru hattıyla yapılacak Kuzey Akım- 2 ile yıllık 55 milyar metreküp doğalgaz taşınacak.