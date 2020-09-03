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    • Dünya
    • 03.09.2020 Gazete
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    , ’dan alınacak doğalgaz için ’nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini bildirdi

    ile arasında Rus doğalgazı gerginliği çıktı. Almanya Başbakanı Angela , ABD'li senatörlerin Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili Sassnitz limanı operatörüne yönelik yaptırım tehdidine kızdı. Merkel, tehditlere boyun eğmeyeceklerini bildirirdi...

    Gaza geldiler
    ABD ile arasında Rus doğalgazı gerginliği çıktı. Almanya Başbakanı Angela , 'li senatörlerin Kuzey Akım-2 projesiyle ilgili Sassnitz limanı operatörüne yönelik yaptırım tehdidine kızdı. Merkel, "Alman federal hükümeti, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı yapımını tamamlama niyetinde" ifadesini kullandı.


    ABD, geçen aralıkta projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım-2'nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurmuştu.



    lideri de projenin tamamlanması için Gazprom'un görev alacağını bildirmişti.

    Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından iki boru hattıyla yapılacak Kuzey Akım- 2 ile yıllık 55 milyar metreküp doğalgaz taşınacak.
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