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    • 03.09.2020 13:43
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    • 03.09.2020 13:43
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    'da can almaya devam ediyor

    Yeni tip salgınından bugüne kadar 380 bini aşkın kişinin etkilendiği 'da son 24 saatte 129 kişi daha hayatını kaybetti. Bununla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 21 bin 926'ya yükseldi.

    İran'da ölü sayısı giderek artıyor! Son 24 saatte...

    'da yeni tip ten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 21 bin 926'ya yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1994 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 936'ya, vaka sayısının da 380 bin 746'ya çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 328 bin 595'e ulaştığı bilgisini verdi.

    Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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