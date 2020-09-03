Koronavirüs bulaşma riskini 50 kat artırıyor. ABD Ulusal Bilimler Akademisi Dergisi'nde yer alan araştırmaya göre, virüsün yakın mesafeden bulaşabildiğini ve yüksek sesle konuşmanın etrafa daha fazla parçaçık yaydığı görülmüştü. ABD'de halk sağlığı uzmanları koronavirüse karşı özellikle yakın mesafedeki konuşmanın süresinin azaltılması ve kişi sayısına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Yüksek sesle konuşmanın parçaçık dağılımında büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken ABD'li halk sağlığı uzmanları, yüksek sesle konuşulan ortamlarda virüsün yayılım riskinin 50 kat artığını vurguluyor. İşte koronavirüs son dakika haberleri
Koronavirüsün sıklıkla kişinin hapşırdığı, öksürdüğü ya da konuştuğu viral damlacıklarla bulaştığını hatırlatan Jimenez, kişi ne kadar az konuşur ya da düşük sesle konuşursa o kadar az damlacığın çevreye yayılacağını söyledi. Kişinin nefes aldığı ya da fısıldadığı esnada solunum sisteminin büyük damlacıklar yaymadığını belirtti.
Koronavirüs nedir?
Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs türü.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi.
Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine yayıldı.
Koronavirüs nasıl bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşabiliyor.
Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.
Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek riskli.
Koronavirüs enfeksiyonu nasıl anlaşılır?
Koronavirüsten enfekte olup olunmadığını anlamak için moleküler testler gerekli.
Türkiye'de bu testler mevcut. Tanı testi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılıyor.
Virüsü etkileyen ya da tedavi amaçlı kullanılabilecek bir ilaç var mı?
Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkileri hala araştırılıyor. Şu an için virüse etki edebilecek bir ilaç bulunamadı.
Kuluçka süresi ne kadar?
Virüsün bulaştıktan sonra belirtiler ortalama 2 ila 14 gün arasında görülüyor. Bu süreye kuluçka süresi de deniyor.
Belirtileri nelerdir?
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Hastalık ölümle de sonuçlanabiliyor.
Belirti göstermeyen hastaların da olabileceği öngürülüyor.
Koronavirüs kimleri daha fazla etkiliyor?
Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaştakileri ve astım, diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıkları olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksek.
Bugünkü verilerle koronavirüs tanısı koyulan kişilerin %10-15'inde hastalığın ağır seyrettiği, yaklaşık %2'sinde ise ölümle sonuçlandığı biliniyor.
Koronavirüs ani ölümlere neden olabilir mi?
Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir gösteriyor.
İlk birkaç gün daha hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülebiliyor sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler ekleniyor.
Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvurma ihtiyacı hissediyor.
Sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmıyor.
Hastalıktan korunmak için neler yapılmalı?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs için de geçerli.
Hastalıktan korunmak için şu önlemler alınabilir:
El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.
Yıkanmamış ellerle ağız, burun ve gözlerle temas etmekten kaçınılmalı.
Hasta insanlarla yakın temas etmemeye özen gösterilmeli. Mümkünse en az 1 metrelik bir uzaklıkta durulmalı.
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.
Bugün için Türkiye'de sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yok.
Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması öneriliyor.
Koronavirüs salgınında son durum! 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1184, Hindistan'da 1043, Meksika'da 575 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1184 kişi hayatını yaşamını yitirdi.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1184 kişinin vefat etmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 123 bin 780'ne, vaka sayısı da 46 bin 934 artarak 3 milyon 997 bin 865'e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 826 bin 331 vaka ve 30 bin 673 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 210 bin 405 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 bin 376 çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1043 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 67 bin 376'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 883 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 853 bin 406'ya çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 970 bin 492 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bin 241'e yükseldi
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 575 artarak 65 bin 816'ya ulaştı.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 921 artışla 610 bin 957'ye çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 424 bin 990 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.