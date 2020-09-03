Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.09.2020 17:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.09.2020 17:19
    ABONE OL

    'de bilanço ağırlaşıyor! Salgında ölü sayısı 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı te 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

    Ülkede kabus sürüyor! Son 24 saatte...

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı te 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 784 artışla 6 milyon 291 bin 776'ya ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 547 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 102 bini geçti.

    ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon bin 422 vakayla Brezilya, 3 milyon 872 bin 670 vakayla Hindistan izliyor.

    ABD genelinde ise 721 bin 893 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 652 bin 228 vakayla Teksas ve 633 bin 442 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 52 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Salgında ölü sayısı 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri