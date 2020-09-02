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    • 02.09.2020 23:34
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    • 02.09.2020 23:34
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    Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları! 10 üyesi tutuklandı

    Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü koordinesinde tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı hücresine operasyonlar düzenledi.

    10 DEAŞ üyesi tutuklandı

    Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü koordinesinde tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı hücresine operasyonlar düzenledi.

    Operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır düzenek, 4 bin 650 fünye, 22,56 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş 8 kilogramlık bir EYP, 5 el bombası, 4 kalaşnikof tüfek, çeşitli markalarda 7 tabanca, 62 susturucu, çok sayıda mühimmat, 29 dürbün ile bir miktar esrar ve amfetamin ele geçirildi.

    Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi, çıkarıldıkları Azez adli makamlarınca tutuklandı.

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