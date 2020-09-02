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    • 02.09.2020 17:44
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    Son dakika: 'de can almaya devam ediyor! Son 24 saatte...

    Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

    ABD'de kritik tablo! Ölü sayısı...

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 241 artışla 6 milyon 259 bin 992'ye ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1136 artarak 188 bin 961'e çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 497 bini, yapılan test sayısı ise 83 milyon 372 bini geçti.

    ABD'yi Brezilya ve Hindistan izliyor

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 952 bin 790 vakayla , 3 milyon 794 bin 314 vakayla izliyor.

    ABD genelinde ise 716 bin 739 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 647 bin 688 vakayla Teksas ve 631 bin 40 vakayla Florida takip ediyor.

    nda ise eyaleti 33 bin 39 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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