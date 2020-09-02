ÜST ÜSTE TATBİKAT

Son dönemde Atina ile yaşanan gerilimde de Fransa perdenin en önünde sahnede. Şubat ayında Türkiye'ye karşı Amerika ve Yunanistan'la birlikte 'İskender 2020' tatbikatı düzenleyen Fransız ordusu, senaryo gereği bir adayı düşman işgalinden kurtardı. Fransa, Mısır-Türkiye ilişkilerinin gerildiği temmuz ayında Mısır'la, 26-28 Ağustos arasında da yine Yunanistan ve Rum Kesimi ile tatbikat gerçekleştirdi. Sadece tatbikatlarla da kalmayan Fransa, Atina'ya fırkateyn ve savaş uçağı satmak için de mutabakata vardı. Fransızlar, Güney Kıbrıs'a hava ve deniz üssü kurmak için de kolları sıvadı. Paris'in Lübnan üzerindeki hakimiyet kurma girişimleri de bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.