KARADAĞ'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini yaptığı DPS öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, NATO karşıtı tutumuyla bilinen ve Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakın olan Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki 'Karadağ'ın Geleceği İçin' ittifakı ise 27 sandalye elde etti. Muhalefet kanadının diğer oluşumlarından 'Bizim Ulusumuz Barıştır' ittifakı 10, 'Siyahtan Beyaza' ittifakı ise 4 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu sonuçlara göre, 'Djukanovic karşıtı' 3 muhalif ittifak 81 sandalyeli Ulusal Mecliste 41 sandalye elde etti.