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    • 02.09.2020 22:20
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    İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı müjdesini duyurdu! Yıl sonuna kadar 2.1 milyar doz

    Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa bir sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. , ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olileceğini açıkladı.

    İngiliz ilaç devi aşı müjdesini duyurdu!

    Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve kısa bir sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel koronavirüs açısının yıl sonunda piyasada olabileceğini açıkladı.

    Parlamento'da açıklama yapan Speranza, "Potansiyel bir aşıdan bahsediyoruz, bu yüzden son derece ihtiyatlı davranmalıyız, ancak aşının güvenli olduğu onaylanırsa 2020'nin sonunda hazır olacaktır" dedi.

    Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya aşının AB üyesi ülkelere sağlanması için, 300 milyon doz karşılığında 336 milyon euro ödeme yapmıştı.

    Bununla birlikte, İtalyan bakan daha önce " ADZ122" adı verilen aşının tek dozunun Avrupa'da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanacağını açıklamıştı.
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