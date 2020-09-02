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    • 03.09.2020 04:59
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    • 03.09.2020 04:59
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    'de Kovid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

    'de 'ın yönetimindeki el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının iki gün uzatıldığını duyurdu. Kentin kuzeyindeki bölgelerin birbirinden ayrılması için uygulamaların sürdürüleceğini aktaran Bezm, bu kentlerde sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.

    Gazze'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

    Abluka altındaki Şeridi'nde yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı beşinci kez yenilendi.

    'ın yönetimindeki el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının iki gün uzatıldığını duyurdu.

    Bezm, Kovid-19'la mücadele kapsamında Gazze'nin orta kesimlerindeki kentler, Rafah ve Han Yunus kentlerinde sokağa çıkma yasağının 48 saat uzatıldığını söyledi.

    Kentin kuzeyindeki bölgelerin birbirinden ayrılması için uygulamaların sürdürüleceğini aktaran Bezm, bu kentlerde sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.

    Beşinci kez yenilenen sokağa çıkma yasağı kararı 24 Ağustos'ta alınmıştı.

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