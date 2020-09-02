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    • 02.09.2020 23:23
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    , lideriyle yaptığı görüşmeyi haberleştiren gazeteciyi fırçaladı

    , dün 'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan gazetesi muhabirini azarladı.

    Macron gazeteciyi fırçaladı

    gazetesi muhabiri Georges Malbrunot, Macron'un pazartesi ve salı günkü Beyrut ziyareti sırasında Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yaptı ve bir kaynağa dayanarak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı.

    TERCÜMESİ: İRAN'I YALNIZ, SURİYE VE YEMEN'İ BİZE BIRAKIN

    Haberde, Macron'un Raad'a, "Sizinle çalışmak istiyorum ama Lübnanlı olduğunuzu ispatlayabilir misiniz? Herkes sizin İran'a dayalı bir gündeminiz olduğunu biliyor. Lübnanlıları seviyor musunuz, evet mi, hayır mı? Eve dönün, Suriye ve Yemeni terk edin ve burada devlet kurmak için işinizi yapın, çünkü bu devletin ailenize faydası olacak." dediği belirtildi.

    Haberde aynı zamanda, Macron'un, lı siyasetçilere hükümetin kurulması için baskı kurması eleştirildi.

    "YAPTIĞINIZ HATALI VE PROFESYONEL DEĞİL VE MİSKİNLİK"

    LCI televizyon kanalının bugün yayınladığı ve dün gerçekleşen olayın görüntülerine göre Macron, kalabalığın içerisinde Malbrunot'a sesini yükselterek, "Konunun hassasiyeti açısından, yaptığınız sorumsuzca. Fransa ve buradaki ilgililer açısından da sorumsuzluk ve gazetecilik etiğine aykırı. Gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz, her zaman savunacağım. Size açık konuşuyorum. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil ve miskinlik." ifadelerini kullandı.

    Görüntüde Macron'un, Malbrunot'a söz hakkı vermeden salondan ayrıldığı görülüyor.

    Malbrunot ise Macron'un bu tepkisinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Kabul edilemez bu saldırının şiddetine çok şaşırdım." ifadesini kullandı.

    yetkilileri ile görüşme yaptığını ifade eden Malbrunot, kendisi için olayın kapandığını aktardı.

    Saraydan konuya ilişkin basına yapılan açıklamada da Macron'un, Malbrunot'u, ilgili haber konusunda bazı bilgileri düzeltme konusunda fırsat vermemekle suçladığı belirtildi.

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