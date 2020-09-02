ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yer alan bir makalede, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana Türk ordusunun etki alanının genişlemesine dikkat çekildi. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için yaptığı "denklem değiştirici hamleler" dünyanın en çok konuştuğu stratejik konulardan biri haline geldi. Son olarak ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, bölgesel izalosyonu kıran Türkiye'yi artık Doğu Akdeniz'den dışlamanın çok zor olduğunu yazdı. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı.
Türk askeri her yerde
Irak, Suriye, Libya, Azerbaycan, Katar, Somali, Afganistan ve KKTC...
Bölgesel güç türkiye
Türkiye geniş bir alanda askeri varlığını devam ettirerek bölgedeki denge unsurlarını kendi çıkarları doğrultusunda eşitlemeye başladı.
Osmanlı'dan sonra ilk..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda inşa edilen bu güçlü süreç, Amerikan medyası tarafından mercek altına alındı.
Ülkenin en çok okunan gazetelerinden biri olan Washington Post'ta yayınlanan analizde; Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından ilk kez bu kadar geniş bir küresel ayak izine sahip olduğunu yazdı.
Bilindiği üzere; Türkiye, Suriye'de Amerika ve Avrupa'nın desteklediği teröristleri Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile etkisiz hale getirdi ve bölgede barış ortamını sağladı.
Türk askeri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarla da terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurdu.
Libya'daki dengeleri değiştiren de Türk askeri oldu.
Bölgede Hafter güçlerine karşı meşru hükümete verilen destekle başarılı sonuçlar alındı. Türkiye'nin SİHA ve İHA'larla bölgede yaptığı başarılı operasyonlar defalarca dünya medyasında yer aldı.
Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin karşısında birçok ülke var. Yunanistan ve Rumlar arkalarına aldıkları destekle Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışsa da Türkiye Mavi Vatan parolasıyla güçlü yumruğunu yeniden masaya vurdu.
Türkiye'yi dışlamak artık zor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için yaptığı "denklem değiştirici hamleler" dünyanın en çok konuştuğu stratejik konulardan biri haline geldi. Son olarak ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, bölgesel izalosyonu kıran Türkiye'yi artık Doğu Akdeniz'den dışlamanın çok zor olduğunu yazdı. Dünya medyasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kuşatılma girişimlerine karşı başlattığı uluslararası hukuka dayalı askeri, siyasi ve diplomatik çerçevedeki girişimlerinin haklılığına yer veren yayınlara bir yenisi eklendi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü etkin stratejinin detaylı değerlendirmesine yer veren ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Yaroslav Trofimov imzalı haberde, bölgedeki girişimler karşısında Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gerek bir gelişme olduğunu kaydederek, bölgede oluşan yeni durumu "Türkiye'yi dışlamak artık zor" yorumuyla okuyucusuna aktardı. Gazete, Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisinin etkin şekilde tatbik edilmesinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirtti.
BÖLGENİN EN BÜYÜK EKONOMİSİ
Yazıda, Doğu Akdeniz'de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı. Bir tarafta Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.
ENERJİ DENKLEMİNİ BOZDU
Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede Ankara'yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor.