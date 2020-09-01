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    • 01.09.2020 12:38
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    Son dakika: gazetesinden bomba iddia: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

    Son dakika haberine göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin ile görüştüğü bildirildi.

    İsrail gazetesinden bomba iddia

    Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin ile görüştüğü bildirildi.


    Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın girişimleri sonucu Netanyahu, 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti.

    Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.


    Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

    Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: İsrail gazetesinden bomba iddia: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti
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