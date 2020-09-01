GENETİK DİZİLİMLERİNDE FARKLILIK TESPİT EDİLDİ

Yeniden corona teşhisi konulan bu kişi üzerinde yapılan çalışmalarda farklı bir durum dikkatleri çekti. Uzmanlar, yeniden bulaşan virüsün genetik dizilimi ile diğer virüslerin farklı olduğunu tespit etti.

YENİDEN İYİLEŞTİ

Söz konusu makalede hastanın tedavisi sonrası taburcu edildiği belirtilirken, ikinci kez görülen coronanın genç, sağlıklı bireylerde bile daha ağır geçtiğine yer verildi.

DAHA ÖNCE 3 ÜLKEDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da bazı kişiler , coronaya ikinci defa yakalanmıştı.