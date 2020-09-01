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    • Dünya
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    • 01.09.2020 18:40
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    Son dakika: da ten iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti

    salgınının vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, da virüs bulaşan 18 milyon 14 bin 634 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

    Son sayı 18 milyonu aştı!

    genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu aştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 18 milyon 14 bin 634 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 458 bin 559), Brezilya (3 milyon 97 bin 734), Hindistan (2 milyon 872 bin 714), Rusya (815 bin 705) ve Güney Afrika (540 bin 923) oldu.

    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 719 bini geçerken salgında 856 bin 269 kişi de hayatını kaybetti.

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