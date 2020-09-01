Layık, mesajında "Başbakan Fransa tarafından seçildi. Hükümet doğrudan Fransız yönetimi altında kuruluyor, bakanlıklar açıklanıyor, limanı yeniden inşa etmek için planlar yapılıyor, Lübnan Bankası'nda adli soruşturma yürütülüyor, Riyad Selame'nin geri çekilmesi sağlanıyor ve elektrik tamir ediliyor." ifadesini kullandı.

"EDİB HÜKÜMETE BAŞKANLIK EDİYOR, HALK İSE NEVVAF SELAM'IN BAŞBAKAN OLMASINI İSTİYOR"

Yazar Cercis Hayik de "Fransa-İran anlaşmasının sonucu işte bu: Zaman harcamak için Edib hükümete başkanlık ediyor, halk ise Nevvaf Selam'ın başbakan olmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı ve yazar Nizar Sellum ise sosyal medya hesabında, "Başbakanın kim olacağı konusundaki istişarelerde milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Mişel Avn mı görüşür yoksa Macron mu?" diye sordu.