Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 286 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.