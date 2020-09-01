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    • 01.09.2020 22:13
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    ’da koronavirüs kabusu sürüyor! 24 saatte 4 bin 982 yeni vaka

    Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 286 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.

    24 saatte 4 bin 982 yeni vaka

    Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 982 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 286 bin 7'ye ulaştığı bildirildi.

    Açıklamada 4 bin 604 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi. Fransa'da son 24 saatte 19 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısının 30 bin 661'e ulaştığı kaydedildi.

    Öğrencilerin okula yeniden döndüğü Fransa'da Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yeni eğitim yılının başlamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Eğitim, sağlık durumu tarafından ezmemeli" ifadelerini kullandı.

    Blanquer, sonbaharda Bakanlık tarafından eşitsizlik ve eğitim eksikleri ile mücadele konulu bir öğretmenler toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu.
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