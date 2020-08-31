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    • 31.08.2020 19:19
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    ’nın yeni askeri üsten ayrıldı

    ’nın en yeni , testler kapsamında ’ta ’nden ayrıldı. Yeni gemi, Ukrayna Donanmasının faaliyetlerini izlemek için bölgesindeki keşif misyonlarına katılacak.

    Yeni istihbarat gemisi askeri üsten ayrıldı

    Ukrayna Donanmasının yeni istihbarat gemisi, Lagoon olarak bilinen, test için 28 Ağustos'ta Odessa Üssü'nden ayrıldı. Lagoon askeri istihbarat gemisi, Ukrayna Donanmasının Rus askeri faaliyetlerini izlemek için Karadeniz bölgesindeki keşif misyonlarına katılacak.

    Defence Turk'un aktardığına göre yeni gemiye, son teknoloji istihbarat teknolojisi, Melkhior, gemi güvertesine konuşlu sinyal istihbarat (SIGINT) sistemi entegre edilmiştir ve gemide çeşitli radar ve sensörler taşımaktadır. Melkhior, göndericiler veya operatörler için yansıyan sinyal izlerinin radyo-frekans analizine odaklanan pasif bir radyo konumlandırma tekniğini kullanacak olan yeni istihbarat gemisinin temel parçasıdır. Radarın, radyo yatay menzilinden çok daha uzak olan 450 km'ye kadar menzillerde çalışabildiği ifade edilmektedir. Bu, süper kırılma etkisinin kullanılması radar ışınının değişen yoğunluktaki hava katmanlarından geçerken bükülmesi sayesinde elde edilir.

    Süper kırılmanın etkisi, radar dalgasının bükülmesini arttırmak ve böylece yankıların geri dönebileceği menzili arttırmaktır. Geminin uzunluğu 55 metre, genişliği 10 metre, deplasmanı 1220 ton, menzili 7200 mil, ikmalsiz deniz kalma süresi 28 gün olarak bildirilmiştir.
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