ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde Mayıs ayında George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru yeniden hakim karşısına çıktı. Chauvin'in savunma avukatı, mahkemede George Floyd'un ölümünün aşırı doz uyuşturucudan kaynaklandığını ileri sürdü.

Savunma avukatı Eric J. Nelson, ikinci derece kasıtsız cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece kasıtsız adam öldürme suçlamalarının düşmesini talep ederek, savcıların gerekli kanıtı sunamadıklarını ifade etti. Derek Chauvin ise mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.



AZAMİ KISITLAMA TEKNİĞİ KULLANDI

Avukat Nelson, Chauvin'in Minneapolis Polis Departmanı'ndan (MPD) verilen "Azami Kısıtlama Tekniği" eğitimi aldığını ve bu tekniği Floyd üzerinde kullandığını ifade etti. Nelson, Floyd'un kendisine veya onu gözaltına almak için mücadele eden memurlara, zarar verme endişesinden dolayı Chauvin'in bu tekniği kullandığını söyledi.





ÖLÜMÜ AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU İDDİASI

Minneapolis Polis Departmanı'nın eğitim el kitabında "Azami Kısıtlama Tekniği", "yalnızca kelepçeli kişilerin saldırgan olduğu kendilerine, memurlara veya başkalarına tehdit oluşturduğu durumlarda kullanılacaktır" ifadeleri yer alıyor. Nelson, Floyd üzerinde yürütülen ve vücudunda fentanil ve metamfetamin tespit edilen otopsiye de değindi, ve "Floyd evde bu şekilde bulunsa basitçe aşırı doz uyuşturucudan öldüğü ilan edilirdi" ifadelerini kullandı.

CİNAYET ABD'DE İNFİAL YARATMIŞTI

ABD'nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs'ta başlayan ilk protestolardan Temmuz ayı ortasına kadar günlük ortalama 140 gösteri ile ülke genelinde toplam 4 bin 700'den fazla protesto düzenlenmişti.



