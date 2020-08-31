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    • 31.08.2020 15:57
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    • 31.08.2020 15:57
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    Son dakika: 'u öldüren polis memuru 'den akılalmaz savunma!

    Son dakika haberi... ’de Mayıs ayında siyahi 'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru ikinci kez mahkemeye çıktı. Chauvin’in savunma avukatı, mahkemede George Floyd’un ölümünün dan kaynaklandığını ileri sürdü.

    George Floyd'u öldüren polis

    'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde Mayıs ayında 'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru yeniden hakim karşısına çıktı. Chauvin'in savunma avukatı, mahkemede George Floyd'un ölümünün dan kaynaklandığını ileri sürdü.

    Savunma avukatı Eric J. Nelson, ikinci derece kasıtsız , üçüncü derece cinayet ve ikinci derece kasıtsız adam öldürme suçlamalarının düşmesini talep ederek, savcıların gerekli kanıtı sunamadıklarını ifade etti. ise mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

    AZAMİ KISITLAMA TEKNİĞİ KULLANDI
    Avukat Nelson, Chauvin'in 'ndan (MPD) verilen "" eğitimi aldığını ve bu tekniği Floyd üzerinde kullandığını ifade etti. Nelson, Floyd'un kendisine veya onu gözaltına almak için mücadele eden memurlara, zarar verme endişesinden dolayı Chauvin'in bu tekniği kullandığını söyledi.

    ÖLÜMÜ AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU İDDİASI
    Minneapolis Polis Departmanı'nın eğitim el kitabında "Azami Kısıtlama Tekniği", "yalnızca kelepçeli kişilerin saldırgan olduğu kendilerine, memurlara veya başkalarına tehdit oluşturduğu durumlarda kullanılacaktır" ifadeleri yer alıyor. Nelson, Floyd üzerinde yürütülen ve vücudunda fentanil ve metamfetamin tespit edilen otopsiye de değindi, ve "Floyd evde bu şekilde bulunsa basitçe aşırı doz uyuşturucudan öldüğü ilan edilirdi" ifadelerini kullandı.

    CİNAYET ABD'DE İNFİAL YARATMIŞTI
    ABD'nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs'ta başlayan ilk lardan Temmuz ayı ortasına kadar günlük ortalama 140 gösteri ile ülke genelinde toplam 4 bin 700'den fazla protesto düzenlenmişti.

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