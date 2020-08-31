Bannon, görüşme sırasında İranlılardan "Persler" olarak bahsederek Obama'nın Orta Doğu politikasını felaket olarak tanımladı. Veliaht Prens bin Zayed ise Trump'ın Veliaht Prens bin Selman ile görüşmesi gerektiğini belirterek, "O, bölgedeki planlarınızın anahtarıdır" dedi.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve bazı Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanları, ABD'nin daha önemli dış politika öncelikleri ve daha güvenilir müttefikleri olduğunu belirterek, bu ziyarete karşı çıkıyordu.