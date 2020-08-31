Birkaç aşının daha tescil aşamasında bulunduğunun altını çizen Muraşko, ekim-aralık döneminde en yüksek üretim kapasitesine ulaşacaklarını kaydetti.

Muraşko, aşıların ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenler için teslim edileceğini ve aşılamanın tamamen gönüllülük esasına dayanacağını vurguladı.