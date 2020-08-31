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    • 01.09.2020 04:26
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    'da örgütüne büyük operasyon: 422 gözaltı

    basınında çıkan habere göre, eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük ve silah kaçakçılarından biri olarak kabul edilen “PCC-Primer Comando de la Capital ()” mensubu 422 kişi yakalandı.

    Brezilya'da film gibi operasyon!

    basınında çıkan habere göre, eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük ve silah kaçakçılarından biri olarak kabul edilen "PCC-Primer Comando de la Capital ()" mensubu 422 kişi yakalandı.

    Polisin "Kasa" adını verdiği operasyon, ülkenin 27 eyaletinden 20'sinde gerçekleştirilirken, örgüte ait çok sayıda belgeye ve dokümana el konuldu.

    Yapılan incelemeler sonucunda örgüt üyelerine ait hesaplarında bulunan 50 milyon dolar da bloke edildi.

    PCC KİMDİR
    kıtasında özellikle Paraguay, Bolivya ve 'da faaliyet gösteren örgüt, ülkenin önemli liman kentlerinden Santos'tan Avrupa'ya uyuşturucu göndermesiyle biliniyor.

    Ülke genelinde onlarca hapishaneyi kontrol eden örgüt, ayrıca yüzlerce banka ve para kamyonlarının soygunundan sorumlu tutuluyor.

    Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

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