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    • 01.09.2020 04:38
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    Alman polisinden insanlık dışı hareket! a yaptıkları tepki çekti

    Tiergarten'de bulunan önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti. yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor. Polisin şiddet uyguladığı bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.

    Tiergarten'de bulunan önünde izinsiz toplanan göstericilere polis müdahale etti.

    yansıyan görüntülerde, 4 polisin bir kadını yere yatırarak kelepçelemek istediği, kadının direnmesi üzerine polislerden birinin kadına şiddetli şekilde yumruk attığı görülüyor.

    Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine kullanıcılar, polisin protestocuya şiddet uygulamasına tepki gösterdi.

    polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerine uymayan söz konusu kadının, gözaltına alınmak istenirken şiddete uğramasının ardından soruşturma açıldığı kaydedildi.

    Alman medyasında yer alan haberlerde, polisin şiddet uyguladığı diğer bir kadının da hamile olduğu ve polis tarafından yere yatırılarak üzerine basıldığı öğrenildi.

    Polisin açıklamasında, ın polise tükürdüğü ve mukavemette bulunduğu ifade edilerek, iki kadının da hastaneye gitmeyi reddettikleri belirtildi.

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    Haberler Dünya Alman polisinden insanlık dışı hareket! Hamile kadına yaptıkları tepki çekti
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