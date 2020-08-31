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    • 01.09.2020 05:32
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    'li vekil David Trone Türk kurumlarına "Kovid-19 yardımı" için teşekkür etti

    , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen İhracatçılar Meclisi () ve Türk-Amerikan 'ne () teşekkür etti.

    ABD'li vekil Türkiye'ye teşekkür etti

    , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen İhracatçılar Meclisi () ve Türk-Amerikan 'ne () teşekkür etti.

    Maryland Eyaleti Demokrat Vekili Trone, ABD Kongresinde telekonferans üzerinden konuşma yaparak Türkiye'den yapılan tıbbi malzeme yardımlarına değindi.

    TİM ve TASC'ın 20 Temmuz'da Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, TASC Eş Başkanı Günay Evinç ve TİM Başkanı 'ye teşekkür etti.

    Trone, "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC'ın söylediği gibi; 'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol'." ifadelerini kullandı.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında Maryland eyaletine 100 bin maske göndermişti.

    TİM adına gönderilen 74 kutu maske, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e teslim edilmişti.

    Yardıma ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Gülle ise, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktarmıştı.

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