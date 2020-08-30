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    • 30.08.2020 21:30
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    üssünde görev yapan Fransız subay, için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

    'nın kentindeki üssünde görev yapan Fransız subayın, için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. , konuya ilişkin devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

    Rusya için casusluk yapan Fransız subay tutuklandı

    'nın kentindeki üssünde görev yapan Fransız subayın, için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

    Europe 1 radyosunun haberinde, ismi açıklanmayan subayın 21 Ağustos'ta Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

    FRANSA VE NATO'YA ŞOK
    Haberde, 50'li yaşlardaki subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı kaydedildi.

    FRANSA ALARMDA
    , Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

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