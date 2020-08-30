FRANSA'DA OKULLARIN AÇILMASINA 48 SAAT KALDI

Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de tüm okulların açılmayacağını bazılarının kapalı kalacağını aktarırken, mümkün olduğunca az okulun kapalı tutulacağını ifade etti. Bakan, hangi okulların açılacağına bölgesel olarak yapılan günlük analizler sonucu karar verildiğini dile getirirken, okullarda Avrupa'nın en katı sağlık protokolünün uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 26 Ağustos tarihinden bu yana günlük vaka sayıları 5 binin üzerinde seyrederken, 28 Ağustos'ta tespit edilen 7 bin 379 vaka ile Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçmişti