Avustralya'da koronavirüsten can kaybı yükseldi

Avustralya'da son 24 saatte 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria'da, 11 kişinin daha ölmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 611'e çıkarken, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 6 milyon 120 bin testin sonucuna göre, koronavirüse yakalanan 25 bin 670 Avustralyalıdan 20 bin 851'i de sağlığına kavuştu.

Öte yandan son 24 saat içinde Victoria'da 114, Yeni Güney Galler'de 7, Queensland eyaletinde 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, diğer eyaletlerde yen vaka sayısı kaydedilmedi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de (NSW) 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Halen 3 bin 319 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 32'si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere, 510 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

YENİ ZELANDA'DA 2 YENİ VAKA KAYDEDİLDİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 137 olduğunu açıklayan Dr. McElnay, aktif vakalardan 2'si yoğun bakımda olma üzere 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1729 kişiden 1570'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.