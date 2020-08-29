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    • 29.08.2020 13:34
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    muhalefet partisi Mera25'ten açıklaması: "Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü"

    Son dakika heri... , 'de dik duruşundan taviz vermiyor. 'da, Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in lideri olduğu muhalefetteki Mera25 Partisi, ''Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın boşuna beklediği yaptırımlarla Erdoğan'ı diplomatik olarak yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü.'' açıklamasını yaptı.

    Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama

    Mera25 Partisi tarafından Avrupa Birliği () dışişleri bakanları gayriresmi toplantısıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı.

    'daki büyük partilerin, çoğunluğu Başkan 'ın etkisi altında bulunan Türk seçmenlere ''bağımlı'' oldukları belirtilen açıklamada, 'in 'ye karşı yaptırımlarını teorik düzeyde bile kabul etmeyeceğinin altı çizildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Merkel ve Trump ile telefon görüşmeleri, uluslararası hareketlilik izlenimi verme çabalarından ibaret. Bu çabaların Miçotakis'e getirisi, diplomatik destek yerine patronun sözünü dinlemek olacak."

    AB'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMASI İSTENİYOR
    ve , AB'nin Türkiye'ye 'deki sismik faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulamasını istiyor.

    Almanya'nın başkenti 'de dün son bulan iki günlük AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısında ise herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

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    Haberler Dünya Yunanistan muhalefet partisi Mera25'ten Türkiye açıklaması: "Erdoğan’ı yalnızlaştırma girişimi, yaz gecesi rüyasına döndü"
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