Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.08.2020 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2020 11:48
    ABONE OL

    Son dakika: BAE'den skandal 'İsrail' kararı: Ekonomik boykot iptal edildi

    Son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı. İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: BAE'den skandal 'İsrail' kararı: Ekonomik boykot iptal edildi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri