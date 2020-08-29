Son dakika: BAE'den skandal 'İsrail' kararı: Ekonomik boykot iptal edildi
Son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı. İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini açıkladı.