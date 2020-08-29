KAÇIŞA YARDIM EDEN ABD'LİLERİN JAPONYA'YA İADESİ GÜNDEMDE

Video konferans ile yapılan duruşmada Yargıç Donald Cabell, "Bunun burada bir mahkemeden ziyade Japonya'daki mahkemelere bırakılması gerekmiyor mu?" diyerek henüz kararının net olmadığını, bir hafta içerisinde karar vermeyi umduğunu söyledi.