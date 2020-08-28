Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin klinik deneylerine Eylül ayında başlanılacağını duyurdu.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus ve Belaruslu uzmanlar bu konuda aktif bir iş birliği içerisindeler. Belarus tarafı, klinik araştırmaların nerede yapılacağını zaten belirledi ve halihazırda, denemelerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi ile ilgili teknik konuları açıklığa kavuşturmaktadır.