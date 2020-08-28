Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.08.2020 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 22:41
    ABONE OL

    'den ve 'a gerginliği için diyalog çağrısı: Endişeliyiz

    (), 'de yaşanan gerginliğin azaltılması için ve 'ye ''diyalog'' çağrısında bulundu.

    BM, Yunan'ın yanında! Endişeliyiz

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği ''endişeyle'' takip ettiklerini söyledi.

    Sorunun ''barışçıl yollarla'' çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye ''diyalog'' çağrısı yaptı.

    Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Birleşmiş Milletler'den Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz gerginliği için diyalog çağrısı: Endişeliyiz
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri