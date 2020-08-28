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    • 28.08.2020 21:43
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    'de ilk kez bir kişi, ikinci defa e yakalandı: Bu sefer daha ağır...

    'nin eyaletinde bir kişi, e (Kovid-19) yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez oldu. e ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattığı belirtildi.

    Bir ilk! 2. kez koronavirüse yakalandı

    ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edildi.

    Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

    Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

    Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

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