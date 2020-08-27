



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin ülkesinin sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacağını belirtti.

Başbakan Tatar, acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin eşlik ettiği Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaptırdığı hastaneyle ilgili yüklenici firmanın inşaata fiilen başlamasının kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.