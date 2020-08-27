Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laşin İbrahim başkanlığında yapılan toplantıda Senato seçimlerinin ilk turunda oy kullanmayan seçmen listesinin, bu konuda gerekenin yapılması için savcılığa sevk edilmesi kararı alındı.

54 MİLYON KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLİYOR

Seçim Kurulunun istatistiklerine göre, 63 milyon seçmenin yaklaşık 9 milyonu oy kullandı. Karar, yaklaşık 54 milyon kişinin savcılığa sevk edilmesine yol açacak.

Kuruldan yapılan açıklamada, benzeri görülmemiş bu kararın "söz konusu kişilerin Mısır devletinin seçmenlerin siyasi haklarını kullanabilmesi için gereken tüm imkanları sağlamasına rağmen ulusal görevlerini yerine getirmemeleri" gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Seçmeni ve seçim sürecini yürütecek tarafları yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı korumak için ihtiyati önlemlerin alındığına ve katılım için seçmenlerin defalarca uyarıldığına işaret edilen açıklamada, oy kullanmayan kişilere 500 cüneyhi (yaklaşık 32 dolar) aşmayacak para cezaları verileceği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları "alaylı" paylaşımlarla karara tepki gösterdi.

Mısırlı gazeteci Ala el-Attar Facebook hesabından, "Şöyle bir gazete manşeti olabilir. Yaklaşık 55 milyon vatandaş savcılık önünde: Mısır'da mahşer günü." paylaşımında bulundu.

Yazar Mena Selim de yine Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Mısır halkı birkaç kişi dışında savcılık önüne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Mehavid isimli bir kullanıcı da para cezasının uygulanması halinde devletin 275 milyar cüneyh (yaklaşık 17 milyar dolar) elde edeceğine dikkati çekti.

Senato seçimlerinin ilk turu yurt dışında 9-10 Ağustos, yurt içinde 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

2'nci turu yurt dışındaki Mısırlılar için 6-7 Eylül'de, Mısır'da ise 8-9 Eylül'de yapılması planlanan Senato seçimlerinin sonuçlarının en geç 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Ulusal Seçim Kurulunun verilerine göre, seçimde 787 aday bireysel sistemde yarışacak. Mısır yönetimine yakın partiler ise "Mısır İçin Milli Liste" adıyla seçimlerde tek liste oluşturdu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU

Mısır'da 23 Nisan 2019'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yıllarında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Senato, 200'ü seçimle belirlenen, 100'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen olmak üzere toplam 300 üyeden oluşacak.